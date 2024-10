Na manhã dessa quarta-feira (2), um homem foi morto a tiros enquanto pilotava uma motocicleta em Cipotânea, Minas Gerais. O crime aconteceu quando a vítima foi emparelhada por um veículo, de onde partiram os disparos que o atingiram. A vítima chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos.

Após o ocorrido, a Polícia Militar localizou o veículo utilizado no crime na residência do candidato a prefeito de Cipotânea, que teve sua candidatura impugnada em 20 de setembro deste ano. De acordo com informações obtidas no local, o candidato fugiu de motocicleta em direção desconhecida.

A pedido do delegado de Alto Rio Doce, a guarnição policial se dirigiu ao hotel onde a equipe de seguranças do candidato estava hospedada. Dois dos seguranças foram levados como testemunhas para prestar esclarecimentos e para que fosse verificada a regularidade dos portes de arma. Outros dois seguranças foram detidos como suspeitos e encaminhados à Delegacia de Alto Rio Doce, sendo posteriormente transferidos para a Delegacia Regional de Barbacena.

Até o momento, um dos seguranças confessou ser o autor dos disparos. Todos os seguranças estão à disposição da Polícia Civil em Barbacena, e as armas foram apreendidas. As investigações continuam, com o objetivo de localizar o outro envolvido no crime e coletar mais provas.