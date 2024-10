Na madrugada da última terça-feira (1º), um homicídio foi registrado no bairro São Jorge, em Astolfo Dutra, Minas Gerais. A vítima, uma mulher de 24 anos, foi encontrada morta após ser esfaqueada, segundo informações confirmadas pela Polícia Militar e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O crime ocorreu por volta das 5h, quando a Central de Operações da PM em Cataguases recebeu uma ligação de uma funcionária do SAMU, relatando que havia uma mulher esfaqueada caída no chão. Equipes da PM se deslocaram ao endereço informado, na Rua Ananias dos Santos, e encontraram a vítima já sem vida.

De acordo com testemunhas, o autor do crime seria um homem de 65 anos, com quem a vítima morava. Elas informaram que o suspeito poderia estar em casa, localizada em frente ao local onde o corpo foi encontrado. Os policiais realizaram a abordagem na residência e localizaram o homem.

Em seu depoimento inicial, o suspeito alegou que a briga começou após a vítima pegar seu celular. Ele afirmou que, durante o desentendimento, a mulher teria sacado uma faca, e que, ao tentar desarmá-la, acabou a esfaqueando. A versão apresentada está sendo investigada pela Polícia Civil.

O suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária de Cataguases. A faca utilizada no crime e o celular envolvido na discussão foram apreendidos.