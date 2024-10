Na manhã dessa quinta-feira (3), a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão em São João Nepomuceno, Minas Gerais, como parte de uma operação de combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. A ação ocorreu após denúncias de que um homem estaria vendendo vídeos de abuso sexual infanto-juvenil por meio de grupos em aplicativos de mensagens.

As investigações revelaram que o suspeito realizou mais de seis mil vendas de imagens e vídeos de conteúdo abusivo entre os anos de 2022 e 2024. Os pagamentos eram efetuados através de chaves Pix vinculadas a um banco digital em nome do acusado.

Durante a operação na residência do suspeito, a polícia encontrou diversas imagens com conteúdo de abuso sexual infantil armazenadas em seu computador. O homem foi preso em flagrante e responderá pelo armazenamento e comercialização desse material. Diversos dispositivos eletrônicos, incluindo notebook, HDs, pendrives e celular, foram apreendidos para perícia, com o objetivo de identificar os responsáveis pela produção do material.

Após a prisão, o suspeito foi levado para o Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (CERESP) em Juiz de Fora. Ele poderá enfrentar até 12 anos de reclusão pelos crimes de armazenamento e comercialização de conteúdo relacionado ao abuso sexual infanto-juvenil.