Na tarde de quinta-feira (3), a Polícia Militar de Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais, esteve envolvida em uma operação que resultou em um confronto armado com um foragido da justiça. O homem, conhecido por sua alta periculosidade e envolvimento com crimes como homicídio e tráfico de drogas, foi localizado no Bairro Sion durante um trabalho de vigilância.

Conforme a Polícia Militar (PM), a operação foi desencadeada após a confirmação da presença do foragido em uma residência na região. Em um momento crítico, ao ser abordado, o homem armou-se com um revólver calibre .38, ignorando as ordens da polícia para que largasse a arma. Em resposta à ameaça iminente, o foragido disparou contra os militares, que revidaram os tiros.

O confronto resultou no ferimento do autor, que foi socorrido imediatamente ao Hospital e Maternidade São José, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu durante o atendimento médico. A arma utilizada pelo foragido foi apreendida, contendo uma munição deflagrada e cinco intactas.

Apreensões e Material Encontrado

Durante a diligência na residência, a polícia encontrou na garagem do autor diversos itens relacionados ao tráfico de drogas, incluindo cadernos de contabilidade, três sacos com grandes quantidades de cocaína, dois sacos de maconha, além de duas barras da mesma substância, uma pedra bruta e uma bucha de crack. Também foram apreendidas duas balanças de precisão e documentos pessoais do foragido.

A perícia foi acionada para realizar os procedimentos habituais no local.

A ocorrência segue sob investigação.

Tags:

Drogas | operação