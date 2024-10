O candidato à Prefeitura de Cipotânea, Welington Thiene, conhecido como Tom Moreira (PRD) foi preso na tarde da última quinta-feira (3), em Barbacena. Ele é suspeito de ter envolvimento na morte de um jovem de 21 anos, que teria sido morto à tiros pelo segurança do candidato. Conforme informações da Polícia Militar, os suspeito se entregou nessa quinta-feira (3).

O jovem foi morto a tiros. Após o crime, a polícia localizou o veículo usado durante a ação estacionado na residência de Tom Moreira.

Segundo a Polícia Militar, Tom teria realizado três Registros de Eventos de Defesa Social (REDs), em que relatava estar sendo ameaçado – motivo que o teria levado a contratar uma equipe de seguranças durante a eleição.

Em nota a defesa de Tom alegou que ele vinha sofrendo ameaças e foi alvo de persseguições políticas. Veja nota abaixo.

"Durante toda a campanha, Tom Moreira enfrentou ameaças contra a própria vida. Além disso, foi alvo de uma verdadeira perseguição política por parte do atual prefeito, Robertinho, que tentou de todas as formas impedir sua candidatura. Ontem (02/10), Robertinho teve a audácia de divulgar um vídeo cheio de fake news, alegando que os votos de Tom não seriam contabilizados. E, logo após, surgiu outro vídeo, onde um rapaz em uma moto chuta o carro de Tom Moreira e foge, tudo "coincidentemente" filmado pela oposição. O mesmo rapaz, que ja tinha diversas passagens pela polícia, inclusive por tentativa de homicídio contra um policial, aparece morto logo em seguida. A justiça ainda irá julgar os fatos, e é necessário que aguardemos para entender o que realmente aconteceu. Lamentamos profundamente o ocorrido e esperamos, de coração, que a verdade venha à tona e que a justiça seja feita. Somos veementemente contra toda forma de violência. Acreditamos em uma política feita com respeito e transparência, e é nisso que continuaremos acreditando".