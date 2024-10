Pesquisas encomendadas pelo Portal Acessa, conduzidas pela GMR Inteligência de Mercado, apontavam para um panorama claro das intenções de voto nas eleições para prefeitos nas cidades de Santos Dumont e Ubá. Os dados coletados refletiram a dinâmica política e as preferências dos eleitores, oferecendo insights valiosos para o cenário eleitoral, o que se concretizou nesse domingo (6).

Santos Dumont: Dr. Pacifico Júnior em Destaque

FOTO: Redes Sociais - Dr Pacifico

Entre os dias 26 e 29 de setembro, uma pesquisa em Santos Dumont revelava que Dr. Pacifico Júnior, do PSB, liderava as intenções de voto. Com uma margem de erro de 5,7 pontos percentuais e um nível de confiança de 95%, os resultados indicavam uma forte aceitação do candidato junto ao eleitorado local. A pesquisa destacou ainda a relevância da imagem e das propostas de Pacifico, que parecem ressoar positivamente entre os cidadãos.

Pacífico foi eleito nesse domingo com 36,57% dos votos.

Ubá: Professor José Damato

FOTO: Professor José Damato - Professor José Damato

Em Ubá, a pesquisa foi realizada entre 27 de setembro e 1º de outubro de 2024, envolvendo 400 eleitores. O estudo, registrado na Justiça Eleitoral sob o número TSE-MG-00695/2024, utilizou uma metodologia de amostragem em dois estágios. Setores censitários foram selecionados com base na Probabilidade Proporcional ao Tamanho (PPT), e, em seguida, eleitores foram escolhidos considerando diversas variáveis demográficas, como sexo, faixa etária, nível de instrução e situação econômica.

Os dados apontavam o Professor José Damato como líder nas intenções de voto, sugerindo que sua proposta e imagem têm forte apelo entre os eleitores de Ubá.

Damato foi eleito neste domingo com 48,55% do votos, reforçando a credibilidade da pesquisa encomendada pelo Acessa.

Metodologia Rigorosa e Confiabilidade

A GMR Inteligência de Mercado empregou um modelo rigoroso de amostragem para garantir a representatividade e a precisão dos resultados. A seleção cuidadosa de setores censitários e a consideração de características demográficas são fundamentais para assegurar que os dados reflitam a diversidade da população local.