Na noite dessa terça-feira (8), a Polícia Militar foi chamada para atender a uma ocorrência no Bairro Deputado José Bonifácio, em Barbacena. No local, os policiais encontraram um homem de 30 anos, vítima de disparos de arma de fogo, aparentemente já sem vida, caído entre o banco do motorista e do passageiro. O carro da vítima havia batido, ainda, com um outro carro na contramão da pista.

A Polícia Militar deu início às buscas e descobriu que os autores do crime estavam em dois veículos. Segundo informações, eles fecharam o carro da vítima, desembarcaram e efetuaram aproximadamente quinze disparos. Um dos veículos envolvidos seria um carro pequeno, de cor escura, e os disparos teriam começado alguns metros antes do local onde o veículo da vítima parou.

O óbito foi atestado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A perícia foi acionada e realizou os procedimentos, mas não foi possível determinar quantos disparos atingiram o corpo da vítima. As equipes seguem em busca de identificar e localizar os autores do crime.

