A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em ação conjunta com a Polícia Militar (PMMG), deflagrou nessa terça-feira (8) a operação 5º Mandamento, em Cataguases. Durante a ação, um homem de 56 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, e um adolescente, de 17, apreendido por envolvimento em homicídio.

De acordo com a investigação conduzida pela Delegacia de Polícia Civil em Cataguases, o adolescente é investigado por ato infracional análogo ao homicídio de outro adolescente, ocorrido no bairro Taquara Preta. A operação também cumpriu três mandados de busca e apreensão, com o objetivo de localizar a arma utilizada no crime.

Durante os levantamentos, na residência do adolescente foram encontradas armas com diversos acessórios, dinheiro, uma balança de precisão e substâncias entorpecentes. O adolescente foi encaminhado ao sistema socioeducativo, e o homem, ao sistema prisional.