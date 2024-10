A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, na manhã dessa quarta-feira (9), um homem, de 28 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico ilícito de drogas em Tiradentes, no Campo das Vertentes.

De acordo com a PCMG, através das investigações, coordenadas pelo delegado de polícia Deyvis Andrade, foram levantadas provas do envolvimento do investigado no tráfico de drogas na região, sendo representado pela sua prisão preventiva, que foi decretada pelo Poder Judiciário e imediatamente cumprida pela equipe de policiais civis responsável.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Drogas | prisão | tráfico de drogas