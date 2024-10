A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, nesta quarta-feira (9), um suspeito de cometer furto ocorrido em uma joalheria em Conselheiro Lafaiete, na região Central do estado.

Na data do crime, dia 1º de outubro, os suspeitos teriam invadido o estabelecimento comercial, por meio de um buraco feito na parede lateral do imóvel, subtraíram uma grande quantidade de jóias.

Após uma investigação qualificada, o suspeito foi identificado, localizado e preso em sua residência, na região noroeste de Belo Horizonte.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Marcus Vinícius Vieira Rodrigues, as investigações continuam para identificação de todos os envolvidos no crime e a recuperação do material subtraído.