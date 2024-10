Na manhã desta quinta-feira (10), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/MG) iniciou a Operação “Sufrágio Limpo II” em Argirita, na Zona da Mata de Minas Gerais. A ação, conduzida pela Polícia Federal (PF), com apoio das Rondas Ostensivas com Cães da Polícia Militar (ROCCA) e das polícias Civil e Penal, cumpriu seis mandados de busca e apreensão, emitidos pela Justiça Eleitoral da 161ª Zona Eleitoral de Leopoldina. O objetivo é investigar crimes de corrupção eleitoral e associação criminosa.

De acordo com a PF, as investigações apontam que candidatos locais podem estar envolvidos em práticas ilícitas relacionadas ao processo eleitoral. Durante a operação, foram apreendidos celulares e documentos, que serão analisados para verificar a ocorrência dos crimes mencionados. Caso as suspeitas sejam confirmadas, os envolvidos poderão responder por corrupção eleitoral e associação criminosa, com penas que podem chegar a sete anos de prisão e multa.

Entre os alvos da operação está o prefeito eleito de Argirita, além de outros suspeitos ligados a ele. Na residência de um dos vereadores eleitos, também houve cumprimento de mandado, resultando na apreensão de um celular, com o apoio da cadela Ária, da equipe da ROCCA da 4ª Cia Ind PE.

A FICCO/MG atua de forma descentralizada em todo o estado de Minas Gerais no combate à criminalidade organizada e violenta, tendo como coordenadora a Polícia Federal. As investigações continuam em andamento para apurar os detalhes do caso e possíveis novas evidências.



