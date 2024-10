A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu na quarta-feira (9) em Viçosa, um mandado de prisão preventiva contra um homem, de 45 anos, investigado pelos crimes de tentativa de homicídio, roubo e lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha.

De acordo com delegado Moisés Albuquerque, responsável pelas investigações de homicídios em Viçosa, os crimes aconteceram na madrugada de 15 de setembro, quando o suspeito teria abordado a ex-esposa no momento em que ela estava dentro do carro com um amigo na Rua José Euclides Santana, no bairro Santa Clara. "Motivado por ciúmes, o homem iniciou uma série de agressões contra a ex-companheira e o amigo dela. Devido às lesões, o amigo da mulher ficou desacordado.

Em seguida, o agressor ainda roubou um cordão e uma pulseira de ouro do rapaz e o atropelou ao fugir do local", explicou o delegado.

O inquérito segue em andamento para coletar mais informações e testemunhos que possam auxiliar na total responsabilização do suspeito.