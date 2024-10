Uma enfermeira morreu na tarde dessa quinta-feira (11) após um carro rodar na pista e bater na ambulância em que ela estava, na BR-262, em São João do Manhuaçu, Zona da Mata. No momento do acidente, chovia na rodovia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o impacto fez com que a ambulância tombasse. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por volta das 16h30 e socorreu três vítimas: um homem de 76 anos com hematoma na região frontal, um homem de 37 anos com ferimentos leves, e uma jovem de 19 anos com suspeita de fraturas nos membros inferiores e superiores direitos. Todas as vítimas foram encaminhadas ao Hospital César Leite, em Manhuaçu.

A identidade das vítimas não foi divulgada, e não há informações atualizadas sobre o estado de saúde delas. A reportagem solicitou mais detalhes à Polícia Rodoviária Federal (PRF) e aguarda retorno.