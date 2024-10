Na noite dessa sexta-feira (11), a Polícia Militar realizou uma blitz no centro de Muriaé com o objetivo de combater infrações de trânsito e crimes, com foco especial nos motociclistas.

De acordo com a PM, a operação buscou, principalmente, motos com escapamento livre, responsáveis por gerar barulho excessivo e perturbar o sossego dos moradores da cidade.

A Polícia informou que as operações têm sido realizadas diariamente e, além de coibir as infrações de trânsito, resultaram na apreensão de drogas e na emissão de Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) durante a ação dessa sexta-feira.