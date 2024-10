Um homem foi detido no último sábado (12) após ameaçar familiares com um machado e uma faca no distrito de São Pedro do Glória, em Fervedouro.

Segundo a Polícia Militar, após serem acionados e se deslocarem até o local, o suspeito havia fugido. No entanto, ele retornou durante o atendimento ele foi localizado.

As armas foram apreendidas e, ao verificarem o sistema, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto no estado do Espírito Santo contra o homem por tentativa de feminicídio.

Diante dos fatos, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Muriaé e permanece à disposição da justiça.