Durante uma procissão em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, realizada no último sábado (12) em Rio Novo, na Zona da Mata de Minas Gerais, um militar da Marinha foi atropelado por um caminhão. O acidente aconteceu quando o veículo, que fazia parte da celebração, perdeu os freios enquanto descia uma ladeira.



O caminhão estava sendo conduzido por um motorista que, segundo informações da Polícia Militar, desmaiou ao volante após o atropelamento. A vítima, que não teve a identidade nem a idade divulgadas, foi socorrida com ferimentos e levada para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS), em Juiz de Fora.

Mais de 2 mil pessoas participavam do evento religioso no momento do acidente. As autoridades não forneceram atualizações sobre o estado de saúde do militar até o momento.

O motorista, que estava com a carteira de habilitação vencida, foi liberado após o término da ocorrência.