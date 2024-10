Condenado a 23 anos e quatro meses de prisão por um homicídio ocorrido em Cataguases, na Zona da Mata mineira, em 2006, Pedro Marques Motta foi preso no último domingo (13) na zona rural de Santa Cruz de Cabrália, Bahia. Ele era um dos alvos do projeto "MPMG Busca", do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), e estava foragido desde 2021. Além do homicídio, Pedro também foi condenado pela tentativa de assassinato de uma mulher no mesmo crime.

A prisão foi realizada por uma equipe do MPMG, que contou com o apoio de diversas unidades especializadas, como o Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais (Caocrim), o Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos (Gaeciber) e o Gabinete de Segurança e Inteligência (GSI). A operação de captura começou há uma semana, após investigações apontarem a presença de Pedro no interior da Bahia.

Após mais de 3 mil quilômetros percorridos por diferentes cidades e povoados, o criminoso foi localizado em uma residência na zona rural de Santa Cruz de Cabrália. A equipe policial utilizou técnicas de investigação para identificar o local onde Pedro se escondia.

O MPMG já informou que vai solicitar a transferência do condenado para Minas Gerais, onde ele cumprirá sua sentença.