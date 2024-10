Uma carreta carregada com caixas de mangas tombou na BR-116 – KM 776, na região conhecida como Serra da Vileta, em Leopoldina, nessa terça-feira (15).

O reboque se soltou e tombou na margem da rodovia, já o cavalo mecânico ficou atravessado no meio da pista.

O motorista não se feriu e as causas do acidente estão sendo investigadas.

Uma equipe da EcoRioMinas esteve no local e prestou todo o apoio necessário tomando as devidas medidas de segurança no trecho.

