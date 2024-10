Na tarde dessa terça-feira (15), o corpo de um recém-nascido foi encontrado carbonizado em uma área de mata no município de Ervália, durante um combate a incêndio. A descoberta foi feita por bombeiros que, ao controlar as chamas, avistaram algo envolto em uma manta vermelha e, ao verificar, constataram que se tratava de uma criança com poucos dias de vida.

O corpo estava parcialmente carbonizado e foi removido do local após a perícia, que realizou os procedimentos necessários antes de liberá-lo para o Instituto Médico Legal (IML). Até o momento, a autora do crime ainda não foi localizada, e as autoridades seguem em diligências para esclarecer o caso e identificar os responsáveis.

A polícia investiga o ocorrido e pede que qualquer informação relevante seja encaminhada aos órgãos competentes.