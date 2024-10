O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) apresentou denúncia contra um candidato a prefeito de Cipotânea e um de seus seguranças, acusados de serem os responsáveis por um homicídio ocorrido na tarde de 2 de outubro. A vítima, que era opositor político, foi morta a tiros após uma perseguição.



Segundo a denúncia, o candidato a prefeito dirigia o carro que seguiu a vítima, que estava em uma motocicleta, por cerca de um quilômetro. Ao alcançar o opositor, o candidato bloqueou o caminho da moto, enquanto o segurança sacou uma arma e disparou contra a vítima, atingindo-a pelas costas. Após o crime, ambos tentaram fugir, mas foram presos em flagrante.

Os promotores que assinam a denúncia afirmam que o homicídio foi motivado por desavenças políticas, caracterizando o motivo fútil. Além disso, a vítima não teve chance de se defender, já que foi atingida à queima-roupa e de costas, após ser encurralada pelo veículo. A denúncia foi oferecida com base no artigo 121 do Código Penal, que prevê agravantes por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Os acusados responderão por homicídio qualificado, que pode resultar em penas mais severas devido às circunstâncias do crime.