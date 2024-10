A Polícia Militar de Viçosa realizou uma operação na manhã desta quinta-feira (17), no Bairro Vale do Sol, em Viçosa, que resultou na apreensão de dois menores suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. A ação ocorreu na Rua Eurico Marongon.

Durante a abordagem, os policiais realizaram busca pessoal nos adolescentes e encontraram com eles a quantia de R$ 939,00 e quatro buchas de maconha. Em um lote vago nas proximidades, a equipe também localizou mais um tablete de maconha, uma bucha contendo substância parecida com cocaína e um recipiente plástico com "Loló".

Dando continuidade às investigações, a PM se dirigiu à residência de um dos menores, onde, em uma busca no quarto, foram apreendidos mais oito frascos de "Loló", um galão de água sanitária com uma quantidade de clorofórmio, vasilhames utilizados para acondicionamento da substância e uma capa de colete balístico.

Os menores foram conduzidos à Delegacia de Polícia, juntamente com todo o material apreendido, onde serão tomadas as devidas providências legais.

PM APREENDE MENORES POR TRÁFICO DE DROGAS

Cidade: Viçosa

Data/Hora do fato: 16/10/24 - 10h30min

Endereço: Rua Eurico Marongon, Vale do Sol, Viçosa/MG.

