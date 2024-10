Na tarde da última quarta-feira (16), um comerciante de ouro foi vítima de um assalto na MGC-482, em Carangola. A vítima havia combinado a venda de 593 gramas de ouro, avaliadas em cerca de 180 mil reais, para um comprador do Espírito Santo, com entrega marcada na cidade de Espera Feliz e pagamento via Pix.

Segundo informações da Polícia Militar, durante o trajeto, o comprador sugeriu uma mudança no local de encontro, direcionando o comerciante para as margens da MGC-482, logo após o trevo sentido Carangola. Ao chegar no local combinado, um carro com três ocupantes, usando toucas ninjas, se aproximou. Um dos assaltantes desembarcou armado e anunciou o roubo, exigindo apenas o ouro.

Sem reagir, o comerciante entregou o ouro. Os suspeitos também levaram o celular, uma corrente de ouro e a chave do veículo antes de fugirem. A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas na região, mas até o fechamento desta matéria, nenhum suspeito foi localizado.