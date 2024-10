Um grave acidente de trânsito na BR-267, em Lima Duarte, resultou na morte de um motorista de 46 anos neste domingo (20). A colisão frontal ocorreu no km 155 da rodovia, envolvendo dois veículos.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista do carro envolvido foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Infelizmente, durante o trajeto para o hospital, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu aos ferimentos.

O outro condutor, que também se envolveu na batida, foi levado ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS), mas até o momento, seu estado de saúde não foi atualizado, pois seu nome não foi divulgado.

As autoridades seguem investigando as causas do acidente.

acidente | Morre | Polícia