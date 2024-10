A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, nesta segunda-feira (21), em Divino, um homem e uma mulher, ambos de 20 anos, suspeitos de envolvimento em homicídio ocorrido em julho deste ano. O corpo da vítima, do sexo masculino, foi encontrado no Córrego do Onça, em Orizânia.

As investigações, coordenadas pelo delegado Thales Muniz, apontam que, além do casal preso, outro homem também participou do crime e segue foragido. De acordo com as apurações, o homicídio está relacionado com a disputa pelo controle do tráfico de drogas na região, envolvendo organizações criminosas.

Durante a operação, denominada "L'État, c'est moi", foi cumprido o mandado de prisão preventiva contra a mulher, que foi encontrada com munições, sendo autuada em flagrante. O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Nome da operação

Thales Muniz explica que o nome "L'État, c'est moi", que significa "O Estado sou eu" — frase atribuída ao rei Luís XIV da França —, foi escolhido como uma resposta a uma música que afirma: "não há Estado onde as organizações criminosas dominam". "A escolha reforça que a PCMG está presente e atua de forma incisiva para garantir a presença do Estado em Minas Gerais, reafirmando o controle e a ordem em áreas afetadas pelo crime", pontua o delegado.