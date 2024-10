Nessa terça-feira (22), o detento Luís Sérgio Cabral Batista, de 31 anos, conseguiu fugir do Presídio de Cataguase. A fuga ocorreu enquanto ele realizava atividades de pedreiro na área interna da unidade. O homem aproveitou um buraco na cerca de alambrado para escapar.

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) confirmou que Luís Sérgio, que estava preso desde 18 de setembro de 2023, permanece foragido. A Sejusp informou que está investigando o incidente e instaurou um procedimento interno para apurar as circunstâncias da fuga.

Além disso, a pasta de segurança fez um apelo à população: caso alguém tenha informações sobre o paradeiro do detento, pode entrar em contato com o Disque-Denúncia pelo número 181. O anonimato é garantido, permitindo que os cidadãos reportem informações sem se identificar. A direção do presídio também está colaborando com as investigações em andamento.

