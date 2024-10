A população de Jaíba e região já começa a colher os frutos com a criação, neste mês, do Grupo de Intervenção Estratégica na comarca. Em apenas algumas semanas de atuação, o trabalho do grupo resultou na prisão de um condenado a 16 anos de prisão pelo Tribunal do Júri por homicídio e tentativa de homicídio e, ainda, na rápida apuração, localização e prisão do autor de um homicídio ocorrido no último dia 13 de outubro.

O Grupo de Intervenção Estratégica é composto pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e pela Polícia Civil do estado (PCMG). “Com essa atuação conjunta, buscamos otimizar os trabalhos dos órgãos de segurança pública e garantir uma resposta rápida e efetiva à sociedade”, afirma o promotor de Justiça de Jaíba, Marcos Vinicius de Oliveira Peixoto.

Fruto desse trabalho, no dia 9 de outubro, a Polícia Militar, na cidade de Matias Cardoso, efetuou a prisão do indivíduo de 37 anos, em razão de um mandado de prisão expedido, pela condenação a 16 anos e 3 meses de prisão por crime de homicídio. Ele já havia sido preso no último dia 6 por crime eleitoral e por ameaçar pessoas contrárias ao seu grupo político.

Já no dia 21, a PMMG efetuou a prisão de um indivíduo de 52 anos, em razão de um mandado de prisão temporária, pela prática de homicídio na cidade de Jaíba. O indivíduo preso foi identificado como autor do homicídio que vitimou, com golpe de faca, uma pessoa de 26 anos, no bairro Cidade Nova, após uma discussão.

Segundo apurado, o autor pretendia fugir da cidade para não ser responsabilizado pelo crime.