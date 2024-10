A Justiça mineira decretou a prisão preventiva de um ex-padre acusado de cometer o crime de estupro de vulnerável contra uma criança, no município de Tiros, no Triângulo Mineiro. A prisão ocorreu na manhã desta quarta-feira, 23 de outubro, na residência do denunciado, em Juatuba, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Após a conclusão das investigações pela Polícia Civil, a Promotoria de Justiça Única de Tiros ofereceu denúncia contra o acusado com pedido de prisão preventiva, em 8 de outubro de 2024, a partir de fortes indícios de autoria e materialidade delitivas. De acordo com o MPMG, o pedido de prisão tem fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal, na segurança da aplicação da lei penal e no perigo gerado pela liberdade do denunciado, conforme previsto na legislação constitucional e processual penal vigente, o que foi acatado pelo Poder Judiciário.

A investigação contra o ex-padre iniciou após notícias criminais de mulheres que também teriam sido vítimas do mesmo homem, quando eram crianças, ao longo de pelo menos quatro décadas. O padre atuava em paróquia da grande BH e possuía uma propriedade rural no município de Tiros, onde os crimes teriam ocorrido.

A maior parte dos casos noticiados já está prescrita, pois os fatos ocorreram antes da alteração da Lei 12.650/2012, que modificou as regras do prazo prescricional dos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. No entanto, o caso que gerou o pedido de prisão ainda não prescreveu.