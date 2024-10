O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a Polícia Militar de Minas Gerais deflagraram, na manhã desta quinta-feira (24), a Operação Scar, com o objetivo de apurar e reprimir o tráfico de drogas e a prática de crimes violentos, incluindo homicídios, perpetrados por membros de organização criminosa altamente atuante nos bairros Vila Casal, Solar e regiões adjacentes de Ubá. Segundo as investigações, o grupo tem ramificações e elos com facções criminosas do estado do Rio de Janeiro.

A operação visa dar cumprimento a 44 mandados judiciais, sendo 32 de busca e apreensão; 11 prisões temporárias e um de indisponibilidade de imóvel, uma casa utilizada pelo grupo para funcionamento de negócios da organização. Os mandados estão sendo cumpridos em Ubá.

A ação está sendo conduzida pelas promotorias de Justiça criminais de Ubá, pela unidade de Visconde do Rio Branco do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) da Zona da Mata, em conjunto com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Além das prisões, foi determinada pela Justiça a apreensão de todos os veículos e valores em dinheiro pertencentes ou utilizados para fins criminosos.

A operação, que ainda está em andamento, faz parte de um esforço conjunto do Gaeco e da PMMG para reprimir o avanço da criminalidade violenta na região e garantir a segurança da população. Participam cerca de 100 policiais militares, servidores do MPMG e sete promotores de justiça. Mais detalhes sobre resultados da operação serão divulgados ao longo do dia.

