A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou, nessa quarta-feira (23), a operação Pyramis, em Cataguases. A ação teve como objetivo combater um esquema de pirâmide financeira, resultando no cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão em endereços ligados a três investigados.

De acordo com as investigações, os suspeitos se apresentavam como investidores e persuadiam vítimas a realizar aplicações financeiras com a promessa de retornos entre 30% e 50%. No entanto, esses lucros jamais eram repassados às vítimas, configurando o golpe de pirâmide.

Durante a operação, foram apreendidos computadores, aparelhos celulares e valor significativo de dinheiro em espécie. As investigações continuam, com foco na identificação de um possível esquema de lavagem de dinheiro associado às atividades criminosas dos suspeitos.