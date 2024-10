Na manhã de domingo (27), o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para atender a um acidente automobilístico na BR 267, na altura do Km 180, no município de Olaria. O incidente ocorreu por volta das 10h e envolveu um Fiat Uno, de cor preta e placa de Mesquita/RJ, que seguia em direção a Juiz de Fora.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o condutor do veículo aparentemente perdeu o controle direcional, atravessou a rodovia e saiu da pista de rolamento, colidindo frontalmente com árvores localizadas fora da via. A gravidade do impacto resultou em uma vítima fatal, cujo corpo ficou preso às ferragens do carro.

Os bombeiros chegaram rapidamente ao local e realizaram os procedimentos necessários para estabilizar o veículo, eliminando os riscos de incêndio e resgatando a vítima. Após os trabalhos de remoção, a cena foi isolada para a perícia técnica.

Após a conclusão dos procedimentos, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) assumiu a ocorrência e ficará responsável pelas investigações sobre as causas do acidente.

Tags:

acidente