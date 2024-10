Um acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (28) na MG-126, em São João Nepomuceno, envolvendo um veículo de passeio e um caminhão. O incidente aconteceu quando o carro, que trafegava no sentido Rio Novo, colidiu na lateral do caminhão que seguia na direção oposta.

De acordo com o relato do motorista do caminhão, o veículo de passeio não conseguiu realizar a curva adequadamente, resultando na colisão. A situação exigiu a intervenção imediata da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou os primeiros socorros ao condutor do automóvel. Ele foi encaminhado em estado grave para uma unidade hospitalar na cidade.

A perícia foi acionada para investigar as circunstâncias do acidente e coletar informações que ajudem a esclarecer os detalhes do ocorrido. O tráfego na região foi temporariamente interrompido para facilitar os trabalhos das autoridades.

O estado de saúde do motorista do veículo de passeio ainda não foi atualizado.

Tags:

acidente