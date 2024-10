Na manhã desta terça-feira (29), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou uma operação em Viçosa, , para cumprir três mandados de busca e apreensão e um de prisão, por tráfico de drogas, contra um homem de 40 anos, suspeito de integrar uma organização criminosa.

Segundo a PC, após levantamentos de inteligência, o veículo conduzido pela mulher do suspeito foi localizado e abordado no bairro Barrinha. Durante a ação, o homem tentou, sem sucesso, se esconder no banco de trás.

A vistoria veicular revelou que o carro apresentava sinais de adulteração, com o motor e a central eletrônica contendo numeração de outro automóvel, produto de roubo ocorrido em 2017 na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

De acordo com o delegado Renato Zanco, que coordenou a ação, "a operação faz parte dos esforços da Polícia Civil para combater a criminalidade na região e desmantelar redes de tráfico de drogas que atuam em Viçosa e arredores. Continuamos investigando a extensão das atividades do grupo ao qual o homem preso está vinculado."

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.