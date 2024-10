Um ciclista de 37 anos morreu na noite desta terça-feira (29), na BR-116 entre os municípios de Divino e Fervedouro. Segundo informações apuradas, ele foi atropelado por um ônibus que seguia na mesma direção.

O rapaz que é morador da comunidade Santa Rita em Fervedouro, teve o óbito confirmado ainda no local do acidente.

Uma equipe do SAMU de Fervedouro e funcionários da Eco Rio Minas da base de Divino foram até o local, mas não puderam fazer nada. No momento do acidente chovia na estrada.

O corpo foi trazido para o Instituto Médico legal (IML) de Muriaé e hoje pela manhã foi liberado aos familiares.