A Polícia Militar de Barbacena prendeu, na manhã desta quarta-feira (30), um homem suspeito de homicídio, em um caso ocorrido no Bairro Nossa Senhora Aparecida. O incidente foi inicialmente reportado por um amigo da vítima, que se dirigiu ao Sentinela do 9º Batalhão de Polícia Militar.

O amigo relatou que, durante a madrugada, estava em sua residência quando um homem armado invadiu o local e disparou contra seu companheiro, além de agredi-lo com a coronha da arma antes de fugir. Ao receber a denúncia, as equipes da PM deslocaram-se imediatamente para a cena do crime.



As equipes iniciaram diligências e prenderam o autor poucas horas após o crime. Os militares seguem na ocorrência para localizar a arma de fogo e mais informações sobre o fato.

