Na manhã de sábado (2), a Polícia Militar de Conselheiro Lafaiete iniciou diligências para localizar os responsáveis por uma tentativa de homicídio que resultou em um jovem de 23 anos ferido por disparos de arma de fogo. A vítima foi atendida no hospital com um ferimento na região abdominal e passou por cirurgia de emergência.

De acordo com o relato da vítima, os eventos começaram na noite anterior, quando ele, dirigindo um veículo Ranger, colidiu com um Honda City de cor prata. Após o acidente, os motoristas acordaram que o conserto do veículo seria feito em uma oficina no Bairro Progresso.

Na manhã de sábado, ao chegar à oficina, a vítima encontrou o Honda City e se aproximou da janela do motorista para conversar. Foi nesse momento que ouviu disparos e percebeu que havia sido atingido no abdômen. Após os disparos, o veículo do autor fugiu do local e não foi mais visto.

A Polícia Militar, que foi acionada imediatamente após o incidente, encontrou no local duas cápsulas de munição calibre .380. As investigações continuaram no domingo, 03 de novembro, quando o Honda City envolvido na tentativa de homicídio foi localizado no Bairro Sagrada Família.

Ao verificar o veículo, os policiais constataram que apresentava sinais de clonagem e era, na verdade, produto de roubo registrado em setembro deste ano em Belo Horizonte. O Honda City foi apreendido e removido para um pátio credenciado.

A Polícia Militar segue em busca dos indivíduos envolvidos na tentativa de homicídio e solicita que qualquer informação da população sobre o caso seja encaminhada às autoridades.