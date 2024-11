Na tarde desse domingo (3), um acidente de trânsito resultou na morte do condutor de um caminhão na BR-116, em Orizânia. O incidente ocorreu por volta das 16h55 e envolveu um caminhão, que estava atrelado a uma carreta ainda não identificada. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carga foi saqueada.

De acordo com as informações da PRF, o motorista, identificado como L. B. Marques, de 66 anos, estava transitando pela rodovia no sentido São João Manhuaçu/Fervedouro. Ao fazer uma curva, ele perdeu o controle direcional do veículo, chocou-se contra a defesa da ponte e, em seguida, tombou, caindo no rio.

Equipes do Corpo de Bombeiros de São João do Manhuaçu foram acionadas para atender à ocorrência. O condutor foi retirado do veículo e levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Muriaé para os procedimentos legais.

A perícia técnica de Muriaé também esteve no local, realizando os levantamentos necessários para apurar as causas do acidente. A estrada permaneceu sob a supervisão das autoridades para garantir a segurança dos motoristas que passavam pela área.





Tags:

acidente