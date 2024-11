Um homem de 21 anos foi preso pela Polícia Militar de Viçosa na tarde dessa segunda-feira (4), acusado de tráfico de drogas, direção perigosa e desobediência. A prisão ocorreu após uma perseguição em alta velocidade e diversas manobras perigosas realizadas pelo suspeito, que acabou se envolvendo em um acidente durante a fuga.

A ação teve início por volta das 18h30, quando uma viatura da PM realizava patrulhamento na cidade e avistou uma motocicleta de grande porte, de cor escura. O condutor, ao perceber a presença da viatura, acelerou e começou a evadir em alta velocidade, realizando manobras arriscadas para tentar escapar da abordagem policial.

A fuga seguiu até o trevo de Coimbra, na direção de Ervália, onde o motociclista, ao tentar desviar de um veículo que trafegava no sentido oposto, trafegou na contramão de direção. Durante a manobra, ele perdeu o controle da motocicleta e caiu ao solo, sendo imediatamente detido pelos policiais.

De acordo com a PM, durante a busca pessoal, os militares encontraram uma mochila azul contendo uma pedra grande de substância semelhante ao crack, armazenada em um pote transparente, além de seis pedaços pequenos de maconha. O autor foi questionado sobre as drogas e alegou que não realizava a comercialização, mas que estava transportando os entorpecentes de Viçosa para Ervália, recebendo R$ 170,00 pelo serviço. Ele ainda informou que havia pego a droga com um desconhecido e a entregaria a uma pessoa que o aguardava na entrada de Ervália.

O suspeito foi preso em flagrante, sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Viçosa, onde permanece à disposição da justiça. A motocicleta foi apreendida e será submetida à perícia.

Tags:

Drogas | Jovem | Polícia Militar