Um homem de 41 anos ficou ferido, na tarde desta terça-feira (5), após uma colisão frontal entre um veículo Fiat Toro e um microônibus na rodovia MG-353, entre Coronel Pacheco e Juiz de Fora.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o Fiat Toro seguia em direção a Juiz de Fora quando, por motivos ainda desconhecidos, colidiu frontalmente com o microônibus, que transitava no sentido oposto da rodovia. O impacto foi forte, e o motorista do Fiat Toro ficou preso nas ferragens, exigindo o acionamento da equipe do Corpo de Bombeiros para o resgate.

Ainda de acordo com os bombeiros, a vítima, que apresentava lesões graves na cabeça e uma fratura exposta no membro inferior esquerdo, foi resgatada pelos bombeiros e atendida pela Unidade de Suporte Básico (USB) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Após os primeiros socorros no local, o motorista ferido foi encaminhado ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS) de Juiz de Fora para atendimento médico especializado.

O microônibus, que transportava passageiros, não teve feridos.

Após a remoção da vítima e o atendimento da equipe de resgate, a Polícia Militar assumiu a área para os procedimentos de praxe e o início da investigação das causas da colisão. Ainda não há informações concretas sobre o que teria motivado o acidente.

A rodovia MG-353, que liga diversas cidades da região, foi parcialmente interditada durante o atendimento, mas já foi liberada após a conclusão dos trabalhos.

