Uma mulher de 56 anos morreu em um acidente fatal ocorrido na BR-116, na tarde desta terça-feira (7). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ela estava sozinha no veículo quando, ao realizar uma curva à esquerda, perdeu o controle do automóvel, que invadiu a pista contrária, colidindo frontalmente com um caminhão que seguia em direção oposta.

O motorista do caminhão, que estava no sentido contrário, conseguiu parar a tempo e não sofreu ferimentos. Ele prestou assistência no local do acidente até a chegada das autoridades.

A vítima, natural de Fervedouro, município próximo a Muriaé, não resistiu aos ferimentos e foi confirmada morta no local. O corpo foi removido pela equipe da perícia e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Muriaé.

A família da vítima já foi informada sobre o ocorrido.

A causa do acidente ainda está sendo investigada, mas as autoridades especulam que a perda de controle do veículo pode ter sido um fator determinante para a colisão fatal.

