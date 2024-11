Um homem de 35 anos, foragido da justiça, foi preso pela Polícia Militar de Conselheiro Lafaiete na tarde dessa quarta-feira (6), no Bairro São João. A prisão ocorreu pouco após o indivíduo estar envolvido em uma tentativa de roubo a um estabelecimento comercial no Bairro Boa Vista.

De acordo com as informações da Polícia Militar, o foragido estava sendo procurado por um mandado de prisão em aberto. Durante a abordagem no Bairro São João, os policiais confirmaram sua identidade e o conduziram para a Delegacia de Polícia Civil, onde ficou à disposição da justiça.

Ainda segundo a PM, a tentativa de roubo ao comércio ocorreu por volta das 14h30, quando dois homens, em uma motocicleta de pequeno porte, chegaram ao local. O passageiro desceu do veículo, entrou no estabelecimento e anunciou o assalto, portando uma arma de fogo. Ele retirou algumas caixas de uma prateleira e, rapidamente, fugiu com seu comparsa. No entanto, as caixas estavam vazias, o que frustrou a ação criminosa.

As autoridades seguem investigando o caso e realizando diligências para localizar os outros envolvidos no crime.