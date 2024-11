Na tarde dessa quarta-feira (6), um foragido da Justiça foi localizado e capturado. O homem preso foi alvo da operação K4ixa Postal, deflagrada em outubro de 2021 em Uberaba e Sacramento, e contra ele constava um mandado de prisão pendente de cumprimento.

A operação K4ixa Postal foi deflagrada em investigação contra organização criminosa que se dedicava à prática de tráfico de drogas, organização criminosa e falsidade ideológica, tendo como alvo a massa carcerária da Penitenciária de Uberaba I – Professor Aluísio Ignácio de Oliveira (PPAIO).

Durante a investigação, iniciada em dezembro de 2020, verificou-se que a organização criminosa coordenava repasses de expressivas quantidades da substância entorpecente denominada K4, por meio do encaminhamento de caixas à penitenciária, via modalidade postal (Sedex). A droga K4 é uma espécie de maconha sintética produzida em laboratórios clandestinos, cerca de cem vezes mais potente do que a maconha em seu estado natural. A substância ilícita pode levar o indivíduo a um comportamento agressivo e agitado, além de causar dependência física e psíquica.

Os criminosos se aproveitaram do fato de que as visitações e entregas de materiais nas unidades prisionais foram suspensas em virtude de protocolos adotados durante a pandemia de Covid-19, para enviar a droga no meio de kits, dentro de caixas a serem entregues aos presos destinatários. Contudo, as caixas passavam por procedimento de revista executado pelos policiais penais, os quais as interceptavam.

Segundo os promotores de Justiça José Cícero Barbosa da Silva Junior, coordenador do Gaeco Regional de Uberaba, e Rodrigo Lionel Barbosa Falaschi, ainda no curso da investigação, a atividade era muito rentável, uma vez que um pequeno “selo da cartela” ou “quadradinho” (que vinham distribuídos em uma folha A4), contendo o K4 borrifado, chegava a ser comercializado a R$ 30.

As investigações apontaram que o homem preso ontem, que é ligado a organização criminosa de atuação transnacional e estava foragido desde outubro de 2021, era uma das principais engrenagens do grupo, sendo intermediário e responsável por confeccionar os kits de K4, bem como despachá-los nos Correios.

À época, a operação K4ixa Postal contou com o apoio dos 4º, 37º e 67º Batalhões de Polícia Militar, todos da 5ª Região da PMMG, além do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen), por intermédio da Polícia Penal de Minas Gerais.

O Gaeco Regional de Uberaba é composto por promotores de Justiça, servidores do Ministério Público de Minas Gerais e as Polícias Militar e Penal de Minas Gerais.