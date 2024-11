Nessa quarta-feira (6) um homem foi condenado pelo Tribunal do Júri de Ipatinga a 56 anos e oito meses de reclusão, pelo assassinato de uma mulher de 24 anos, com quem estava namorando há aproximadamente um mês. O crime ocorreu em Santana do Paraíso, em abril de 2023.

De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o homem condenado foi até a casa da vítima, e, após uma discussão, inconformado com o término do namoro, atacou violentamente a mulher. Após diversos golpes com uma faca, o homem ainda arremessou um botijão de gás na vítima já caída no chão, cortou a mangueira do gás para asfixiá-la e, por fim, jogou sobre o corpo da mulher uma pedra de granito de uma mesa. Na sequência, tentou fugir do local pelos telhados das residências vizinhas, mas foi cercado por populares e, logo em seguida, detido por policiais militares.

Ele foi denunciado e condenado por homicídio qualificado por motivo torpe, emprego de meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e por razões da condição de sexo feminino. Além disso, o Conselho de Sentença reconheceu o crime conexo de risco de explosão e a causa de aumento de pena consistente no fato de que a filha da mulher, à época com quatro anos, presenciou a brutal execução da mãe.

Além da condenação à pena de reclusão, a Justiça determinou a obrigação de que o sentenciado pague alimentos à criança, na forma da Lei nº 14.344/2022.