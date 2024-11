Um homem de 45 anos foi preso, em Muriaé, na noite do último sábado (9), após quebrar diversas mercadorias de um supermercado. O prejuízo chegou a R$ 8 mil.

De acordo com testemunhas, funcionários conversaram com o homem que aparentava estar embriagado e conseguiram colocá-lo em um veículo de aplicativo para que ele fosse embora. Não satisfeito o homem desceu do veículo, entrou no supermercado e cumpriu as ameaças, jogando peças de louças no chão, chutando utensílios, derrubando garrafas de bebidas causando um grande prejuízo.

A Polícia Militar prendeu o autor em flagrante, sendo conduzido para a delegacia de Polícia no bairro Safira.

Muriaé