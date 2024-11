Na tarde desta segunda-feira(11), por volta das 15 horas, o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender uma ocorrência de tombamento de uma carreta na estrada União Indústria, nas proximidades da entrada de Matias Barbosa. O veículo, que transportava uma carga de 17 mil litros de diesel, 10 mil litros de álcool e 10 mil litros de gasolina, tombou na pista, colocando em risco a segurança da região.

De acordo com os bombeiros, o condutor da carreta, um homem de aproximadamente 65 anos, estava consciente e orientado quando os socorristas chegaram ao local. Ele apresentava escoriações leves e relatou que perdeu o controle do veículo ao tentar fazer uma curva. Após os primeiros atendimentos no local, a vítima foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para uma avaliação médica mais detalhada.

As equipes do Corpo de Bombeiros realizaram ações preventivas para evitar o risco de vazamentos e explosões devido à carga altamente inflamável que o veículo transportava. Segundo informações da corporação, o local foi isolado e monitorado, enquanto os bombeiros atuaram na contenção de qualquer possível vazamento de combustível.

A Polícia Militar também esteve presente na ocorrência, dando suporte às equipes de resgate e garantindo a segurança no trânsito da região, que ficou parcialmente interrompido durante o atendimento. O trabalho de remoção da carreta e a limpeza da pista seguem em andamento, e a causa do acidente será investigada pelas autoridades competentes.

Até o momento, não há informações sobre a extensão de danos à carga ou sobre o impacto ambiental na área afetada.

