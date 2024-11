A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu, nesta terça-feira (12), seis mandados de busca e apreensão de local e um mandado de busca e apreensão de adolescente infrator, no município de Ressaquinha.



Segundo a PC, a operação foi deflagrada em razão de investigação que visa apurar um roubo, com emprego de arma de fogo, ocorrido na cidade no último dia 26 de setembro.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos na residência de um dos investigados uma arma de fogo calibre .38, 22 munições de mesmo calibre e uma barra de maconha.

Em outro imóvel foram localizados e apreendidos uma pedra bruta de crack, quatro invólucros da mesma substância, três tabletes de maconha, uma bucha de maconha, além de dinheiro, celulares, balança de precisão e plástico utilizado pra embalar drogas.

Além da prisão em flagrante de dois homens, também foi realizada apreensão de um adolescente infrator.

Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional e encontram-se à disposição da Justiça.

Tags:

operação | Polícia