A Polícia Militar de Meio Ambiente (PMMAmb) de Santos Dumont, através da 4ª Companhia PMMAmb, deu cumprimento a uma ordem de serviço nesta segunda-feira (11), realizando a apreensão de aves da fauna silvestre mantidas ilegalmente em cativeiro. A ação foi desencadeada a partir de uma denúncia de crime ambiental (DDU), que apontava a presença de animais silvestres aprisionados na zona urbana do município.

A guarnição, composta pelos Sargentos Paulo, Dionatan e Cassiano, se dirigiu até o local indicado, onde constatou a veracidade das informações. Durante a vistoria na residência, foram encontradas duas aves: uma maritaca, espécie inclusa na lista de animais com risco de extinção (Anexo I da Convenção CITES), e um tiê-sangue, ambas mantidas em cativeiro irregular. Além disso, também foram apreendidas duas gaiolas utilizadas para aprisionamento dos animais.

Em cumprimento à legislação ambiental, a PMMAmb lavrou o Auto de Infração (AI), somando 3.750 UFEMG (Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais) e registrou o fato no Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). As aves apreendidas serão encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) para os devidos cuidados e reabilitação, antes de serem devolvidas à natureza.

Os envolvidos serão responsabilizados conforme as legislações ambientais vigentes, e as ações seguem para os órgãos competentes para as devidas providências.