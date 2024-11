A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou, nessa terça-feira (12), a operação Invídia, que resultou no cumprimento de mandados de prisão preventiva e busca e apreensão contra dois homens, de 18 e 22 anos, investigados por dupla tentativa de homicídio no início deste mês, em Carangola.

Uma das vítimas foi atingida no rosto por três disparos de arma de fogo, mas sobreviveu, assim como a outra pessoa ferida no ataque. Ambas reconheceram os suspeitos como autores dos disparos, e a equipe de investigadores confirmou a participação dos investigados ao analisar imagens de câmeras de segurança, o que sustentou a solicitação dos mandados à Justiça.

As investigações indicam que o crime estaria relacionado ao tráfico de drogas e a um possível motivo passional, uma vez que um dos suspeitos teria agido por ciúmes ao saber que as vítimas ofereceram carona à sua ex-namorada. Após a prisão, os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional, onde aguardam os desdobramentos judiciais. As investigações continuam.