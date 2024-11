A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) identificou e localizou, nesta quarta-feira (13), o veículo e o suspeito do atropelamento ocorrido na cidade de Barbacena, no último final de semana, na rua São Vicente de Paula.

A equipe de policiais civis responsável pelo caso, coordenados pelo delegado de trânsito de Barbacena, realizaram diversas diligências que levaram à localização do autor e do veículo envolvido no acidente que resultou na morte de um idoso, de 66 anos.

O veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio credenciado para que seja realizada a perícia do automóvel. O investigado, de 24, será encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Barbacena para prestar esclarecimentos e realização das demais medidas legais cabíveis.

Relembre o caso

Na última sexta-feira (8), o condutor de um veículo Ford Fiesta Sedan teria atropelado um idoso em uma via pública e fugido do local após o acidente, sem prestar os devidos socorros à vítima, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito posteriormente.