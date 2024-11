Na tarde desta quarta-feira (13), um acidente envolvendo uma carreta e um ônibus foi registrado na MGC-120, km 02, no Distrito Industrial de Leopoldina. Segundo os Bombeiros, a colisão ocorreu por volta das 14h, durante a chuva. No local, foi constatado que o motorista da carreta sofreu ferimentos leves, ele foi atendido pelo SAMU e, em seguida, encaminhado a uma unidade hospitalar da cidade.

Já no ônibus, que transportava sete pessoas, uma passageira apresentou um ferimento leve no joelho. Ela foi atendida no local e, após avaliação da equipe médica do SAMU, não foi necessária a remoção para o hospital.

Trânsito no local está liberado.