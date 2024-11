A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu dois homens, de 28 e 25 anos, na manhã desta quarta-feira (13) durante a operação Lutando pela Vida, realizada na região da Zona da Mata. A ação teve o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida em homicídios, tráfico de drogas e associação para o tráfico nas cidades de Visconde do Rio Branco e São Geraldo.

Durante a operação, que contou com o apoio das equipes policiais em Ubá, Guarani e Rio Pomba, o suspeito de 28 anos foi preso em flagrante após a apreensão de grande quantidade de entorpecentes em sua residência, em Visconde do Rio Branco. Entre os materiais apreendidos estavam oito barras de cocaína, treze de crack e uma balança de precisão. De acordo com o delegado responsável pelas investigações, Pedro Henrique Vasques, "A prisão desse investigado representa um passo significativo no combate ao tráfico de drogas na região."

Já em São Geraldo, os policiais prenderam um suspeito de 25 anos, investigado por envolvimento em homicídios. O homem tinha um mandado de prisão em aberto e, durante a abordagem, foram apreendidos celulares, uma touca ninja e um simulacro de arma de fogo. As investigações apontam o envolvimento do suspeito em outros homicídios na região, e que teriam sido cometidos juntamente com outros investigados.

As apurações prosseguem com o objetivo de identificar outros membros da organização e intensificar o combate às atividades ilícitas na região. Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional